МВД объяснило ситуацию с контрабандой оружия на границе

Контрабандное оружие везли не из Украины. Фото: pexels.com

МВД опровергло информацию о том, что румынские пограничники задержали крупную партию оружия.

Оружие якобы вези из Украины. В МВД говорят, что эта информация не соответствует действительности

"На самом деле румынские правоохранители сообщили об обнаружении почти 3 тысяч пистолетов в грузовике, прибывшем в Румынию из Турции. Указанное транспортное средство двигалось не из Украины. Оружие обнаружили в румынском пункте пропуска "Исакча", - говорится в сообщении.

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Пункт пропуска расположен на берегу Дуная.

Пограничная полиция в Исакчи нашла 143 ящики с оружием, заявил министр внутренних дел Румынии Лючиана Боде, сообщает Hotnews. В них содержались новые пистолеты с патронами. Автомобилем управлял гражданин Украины.