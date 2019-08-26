Мужчины устроили стрельбу из-за девушки

Мужчина выстрелил из травматического пистолета в обидчика своей девушки. Фото: Ukrlib

В Голосеевском районе Киева мужчина выстрелил в своего соседа из травматического пистолета.

Как отмечается, между мужчинами произошел конфликт из-за того, что один из них оскорбил девушку другого. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Когда потерпевший словесно оскорбил девушку правонарушителя, злоумышленник достал травматическое оружие и осуществил в сторону киевлянина выстрел. Согласно медицинской справке, 22-летний киевлянин получил касательное ранение плеча. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Стрелка уже задержали. Им оказался 28-летний ранее не судимый житель Днепропетровской области. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

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