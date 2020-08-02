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воскресенье, 02 августа 2020 13:38

Мужчины стреляли на водоеме, где купались дети

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В Днепропетровской области мужчины открыли огонь по диким уткам, которые плавали возле пляжа.

На тот момент в воде были дети. Видео опубликовала очевидец события Наталья Киселева в Facebook.

Автор: segodnya.ua
  Под Днепром мужчины стреляли на водоеме, где купались дети
Под Днепром мужчины стреляли на водоеме, где купались дети

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"Эти люди на катере приплыли к пляжу, где купаются люди, дети. И начали обстреливать на воде уток. Вокруг множество людей. Это жесть ... Кто несет за это ответственность? Правила для кого? Вам есть нечего? Идите в тир и обстреляйте там хоть друг друга. Напишите свой адрес, сделаем вам доставку еды", - написала она.

Также Наталья добавила, что отдыхающие обратились к полицейским, они приехали на место происшествия.

Вблизи пгт Козин Обуховского района Киевской области стреляли по детям на берегу водоема. 12-летний мальчик получил телесные повреждения. Во время купания в озере дети переплыли водоем на противоположный берег, чтобы понырять с пирса. В это время началась прицельная стрельба из огороженного домовладения по детворе.

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