Мужчины поджигали себя и прыгали в море: показали видео опасных развлечений (18+)

В Одессе мужчины поджигали себя и прыгали в море. Фото: скриншот с видео

В Одессе на пляже "Отрада" мужчины устроили опасное "фаер-шоу" на пирсе. Они облили зажигательным веществом своего друга, после чего тот загорелся. Чтобы погасить огонь, мужчина прыгнул в море.

Это происходило 14 ноября. Соответствующее видео опубликовали местные телеграмм-каналы.

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На видео видно, как мужчина в плавках облил веществом из бутылки своего друга. Судя по поведению людей, такие действия совершались добровольно. Охваченный пламенем человек под общий хохот прыгнул в море. Через несколько секунд он вынырнул из воды.

После того мужчина поджег еще одного экстремала из компании. При этом мужчины на видео скрывали свои лица.

В сети вызвало волну возмущения видео с опасными развлечениями в столице. На ролике видно, как молодежь прыгает в воду с моста без специального снаряжения. С берега за ними наблюдают люди.