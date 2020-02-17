Мужчины не поделили девушек: один погиб, другой - в больнице

В городе Шостка Сумской области возле кафе произошла драка. В результате 27-летний мужчина получил смертельное ножевое ранение. Его 24-летнего товарища в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Происшествие случилось ночью 17 февраля. Между двумя компаниями посетителей кафе произошел конфликт, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Мужчины поссорились из-за девушек, которые также отдыхали в заведении. Выяснять отношения вышли на улицу, где завязалась драка. Во время нее в ход пошел нож", - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают все обстоятельства конфликта и разыскивают подозреваемых.
В Днепре на ул. Владимира Моссаковского зарезали 26-летнего мужчину. Инцидент произошел ночью возле кафе Simito Hall. Мужчину в луже крови нашел прохожий.
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