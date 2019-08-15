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четверг, 15 августа 2019 17:52

Мужчину зарезали и бросили в Южный Буг: полиция просит опознать

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В Первомайске на Николаевщине из реки Южный Буг неподалеку от улицы Винграновского выловили тело мужчины.

Его увидели под мостом у камыша. Судмедэксперт обнаружил на теле несколько ножевых ранений в сердце и туловище. Полицейские устанавливают личность убитого и причастных к его смерти.

Приметы убитого: на вид от 25-30 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные короткие.

Автор: mk.npu.gov.ua
  В Николаеве мужчину зарезали и бросили в Южный Буг. Личность не установлена
В Николаеве мужчину зарезали и бросили в Южный Буг. Личность не установлена

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Был одет в черную футболку спереди с изображением белой виниловой пластинки для проигрывателя, спортивные штаны черного цвета с белой надписью в области колена JAKO, нижнее белье синего цвета с белым надписью на резинке UOMO и рисунком в виде черепа с костями, носки серого цвета с надписью PUMA.

Автор: mk.npu.gov.ua
  На теле мужчины несколько ножевых ранений в сердце и туловище
На теле мужчины несколько ножевых ранений в сердце и туловище

Просьба ко всем, кто может помочь в раскрытии указанного уголовного преступления обратиться в Первомайский отдел полиции по адресу: ул. Грушевского, 29 или по телефонам (05161) 7-52-02, (063) -282-5329, (068) 314-29-49, 102.

В реке Здвиж в селе Ситняки Макаровского района Киевской области местные обнаружили тело. Личность погибшего установить не удалось, поскольку тело достаточно давно находилось в воде и было очень изуродовано.

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Дата
15
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