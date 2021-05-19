Мужчину всю ночь пытали ради выкупа. На поиск суммы дали 3 ч.

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе возле многоэтажки на Николаевской дороге трое схватили 25-летнего мужчину. Избили и заволокли в арендованную квартиру. Там связали и удерживали всю ночь, требуя $2,5 тыс.

Утром избитый мужчина обратился в полицию. Рассказал, что похитители, двое из которых - его земляки, дали ему 3 ч. на сбор нужной им суммы денег. В случае же невыполнения их требования, его родным грозит расправа, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Злоумышленникам 33, 24 и 22 года. В квартире, где удерживали потерпевшего, одного из них задержали. Двое его сообщников скрылись на автомобиле. Их остановили на трассе, когда они бежали к Балты, где когда-то проживали", - рассказали в полиции.

Всех троих задержали. Следователи сообщили им о подозрении сразу по двум статьям - похищение и вымогательство. Решается вопрос об избрании меры пресечения. За содеянное мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На Кировоградщине разыскали 26-летнего харьковчанина, которого похитили, вывезли в другую область и силой удерживали в подвале. Полицейские освободили заложника и задержали двух мужчин, которые наблюдали за потерпевшим.