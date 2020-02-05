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среда, 05 февраля 2020 11:39

Мужчину с простреленной головой нашли возле церкви
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В Херсоне нашли человека с простреленной головой. Предварительно, совершил самоубийство из-за депрессии
Фото: hr.npu.gov.ua
В Херсоне нашли человека с простреленной головой. Предварительно, совершил самоубийство из-за депрессии
В Херсоне нашли человека с простреленной головой. Предварительно, совершил самоубийство из-за депрессии

В Херсоне по ул. Покришева нашли мужчину с простреленной головой 4 февраля. Рядом с ним лежал обрез охотничьего ружья.

Личность мужчины установили. Им оказался 62-летний житель Таврического микрорайона. Предварительно, он покончил с собой из-за депрессии, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В кармане у мужчины обнаружили кусок бумаги с записями телефонов его родных. Полицейские пообщались с родственниками и установили, что в последнее время мужчина был в депрессивном состоянии в связи с рядом бытовых проблем. Основная версия гибели херсонца - самоубийство", - сказано в сообщении.

Следствие по делу продолжается.

В райцентре Шишаки на Полтавщине покончил с собой 55-летний Владимир Петренко - выстрелил в голову из ружья. Был депутатом местного райсовета.

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05
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