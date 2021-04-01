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четверг, 01 апреля 2021 09:53

Мужчину разорвало взрывом: в полиции уточнили подробности

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Мужчину разорвало взрывом: в полиции уточнили подробности
На Львовщине в результате взрыва ручной гранаты РГД-5 погиб 47-летний мужчина. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В результате взрыва в с. Хоросно Пустомытовского района на Львовщине погиб 47-летний мужчина. Трагедия произошла 31 марта, в 17.15 во дворе возле дома погибшего.

Также предварительно установлено, что взорвалась, ручная граната РГД-5. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В результате взрыва телесные повреждения получил 47-летний местный житель. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия", - рассказали полицейские.

Следователи рассматривают все версии трагедии, в частности самоубийство и неосторожное обращение с боеприпасами. Открыли уголовное производство, назначены экспертизы - устанавливают все обстоятельства происшествия, а также происхождение боеприпаса.

Ранее сообщалось, что на взрыв прогремел на территории школы. Погиб мужчина. Он якобы пытался разобрать неизвестный предмет, который взорвался в его руках. Другие источники сообщали, что рвануло во дворе погибшего. Он ранее служил в АТО. Взорвалась граната, которая была в кармане его брюк. Мужчине оторвало ногу, а уже через несколько минут он умер. Известно, что погибший проживал с отцом, был холост и детей также не было. Спиртным не злоупотреблял и вел спокойный образ жизни.

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01
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