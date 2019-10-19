Мужчину приговорили к пожизненному заключению за убийство товарищей

В Киеве 34-летнего мужчину приговорили к пожизненному заключению. Фото: Fakty.ua

Подольский райсуд Киева приговорил 34-летнего мужчину к пожизненному заключению за два убийства, которые он совершил в 2016 году.

"Судом присяжных к пожизненному лишению свободы приговорен 34-летний мужчина, которого уличили в совершении двух умышленных убийств на территории столицы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как отмечается, 5 января 2016 из-за бытового конфликта злоумышленник лишил жизни своего товарища, причинив ему множественные ножевые ранения. Через несколько дней, 9 января, этот же человек с особой жестокостью расправился с другим своим знакомым, в квартире которого скрывался.

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Ранее мужчина уже был судим за покушение на убийство к девяти годам лишения свободы.



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