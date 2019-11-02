Мужчину посреди улицы вытащили из машины и избили

В Киеве мужчину вытащили из машины и избили из-за воображаемого долга. Фото - kiev.informator.ua

В Киеве на улице Полковая избили мужчину. Двое неизвестных вытащили пострадавшего из машины и начали избивать, требуя отдать долг - $30 тыс. После этого оба злоумышленника скрылись с места происшествия.

Полицейским удалось оперативно задержать нападавших - 27-летнего уроженца Днепропетровской области и 24-летнего киевлянина. Их узнал потерпевший, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Потерпевший находился в автомобиле вместе со своей знакомой. В этот момент к нему подошли двое мужчин и стали требовать, чтобы он вышел на улицу. Не дождавшись ответа, мужчины вытащили водителя из салона и стали избивать, требуя долг в размере 30 тысяч долларов, которые якобы пострадавший занимал у одного из них. Услышав, как люди начали звать на помощь, правонарушители скрылись", - рассказали в полиции.

Следователи начали уголовное производство. Подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное их могут посадить на 5 лет.

На Закарпатье взяли под стражу без права на залог жителя Виноградова. Он требовал $8 тыс. несуществующего долга. В случае неуплаты - угрожал потерпевшему уголовным делом через "своих" сотрудников полиции.