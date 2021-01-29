Мужчину похоронили "живьем" год назад: подробности

37-летнего Константина Джеджерю из села Малый Тростянец Полтавской области "похоронили" при жизни. Об этом мужчина узнал, когда его остановила полиция за нарушение ПДД. Оказалось, что по документам он уже мертв, а на кладбище лежит могильная плита с его именем.

Мужчина узнал, что первая городская больница в ноябре 2019 выдала свидетельство о смерти от пневмонии, говорится в сюжете "Суспільного". Как выяснилось, в могиле похоронен его брат. Журналистам мужчина показал могилу, где он похоронен. Сейчас здесь стоит крест с именем настоящего покойного.

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Фото: suspilne.media

Врачи рассказали, что когда брата Константина привезли в больницу, то он назвал его данные, а на утро умер. В документах следователи указали именно их, не установили настоящую личность умершего.

"Ведомости в Единый реестр досудебных расследований вносились на основании информации, указанной в медицинской карточке стационарного больного КП" Первая городская клиническая больница Полтавского городского совета ", - сообщил заместитель начальника следственного управления полиции Полтавщины Дмитрий Поздняков.

Позже выяснилось, почему покойный брат Константина так поступил. Дело в том, что он находился в розыске по другому уголовному делу, поэтому не назвал свои данные. В полиции проверять эту информацию не стали и по факту его смерти закрыли уголовное дело. Теперь это решение прокуратура признала незаконным.

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