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понедельник, 25 ноября 2019 16:11

Мужчину похитили и пытали паяльной лампой: известный мотив

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38-летнего жителя Переяслава Киевской области похитил ревнивец, который заподозрил свою жену в измене.

Хотел "выяснить все вопросы" с вероятным ухажером. На помощь позвал своих товарищей, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua
  Житель города Переяслав заподозрил свою жену в измене. Чтобы «выяснить все вопросы», он похитил вероятного ухажера
Житель города Переяслав заподозрил свою жену в измене. Чтобы «выяснить все вопросы», он похитил вероятного ухажера

"В масках с прорезями для глаз неизвестные напали на мужчину у него дома. Избили, одели ему на руки наручники, на голову - полиэтиленовый пакет, погрузили в багажник авто и вывезли в неизвестном направлении. Там один из них продолжил пытать мужчину, бил деревянной битой по голове, жег газовой лампой бедра. Издевательства продолжались почти 3 часа. После чего мучитель отпустил пленника домой", - рассказали в полиции.

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Пострадавший мужчина обратился в полицию. Сейчас он находится в больнице.

Автор: kv.npu.gov.ua
  38-летнего мужчину бросили в багажник авто, вывезли за город и пытали три часа. Пострадавший в больнице
38-летнего мужчину бросили в багажник авто, вывезли за город и пытали три часа. Пострадавший в больнице

43-летнего подозреваемого суд отправил под круглосуточный домашний арест. Других участников преступления устанавливают.

В городе Переяслав Киевской области трое мужчин сначала похитили, а после пытали местного 38-летнего жителя. Происшествие случилось 23 ноября. Пострадавший в больнице с многочисленными ушибами, переломом челюсти и ожогами ног.

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Дата
25
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