Мужчину нашли мертвым возле квартиры бывшей жены

Фото: kiev.informator.ua

4 марта на ул. Милославской, 31 в Киеве обнаружили труп 56-летнего мужчины. Тело было на 6 этаже 9-этажного дома.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 7:40, сообщает Информатор.

Мужчина повесился на веревке, которую привязал к трубе в подъезде. Полицейские выяснили, что он ранее проживал в квартире на этом же этаже со своей женой. Но несколько лет назад они расстались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина повесился возле собственной квартиры

Что стало причиной такого поступка - неизвестно. Предварительно известно, что мужчина покончил с собой еще ночью, но обнаружили его только утром.

На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа.

В Нововолынске на Волыни в подъезде одного из домов нашли повешенным 33-летнего мужчину. При нем была предсмертная записка "В моей смерти прошу никого не винить". В полиции рассматривают версию самоубийства из-за недоразумения с девушкой, с которой мужчина вместе жил. Повешенным нашли у дверей ее квартиры.