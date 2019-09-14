 
Ексклюзивы
1/5
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
1 Просмотров: 1233
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1044
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2700
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1224
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1989
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2664
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1116
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1566
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1260
Фото
Все фото
6
5
6
9
7
Мужчину нашли мертвым посреди улицы
Мужчину нашли мертвым посреди улицы
В Киеве иностранец зарезал бывшую жену
В Киеве иностранец зарезал бывшую жену
&quot;Я убил твою дочь&quot; - подробности о застреленной в Польше украинке
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
Угрожали утюгом и прострелили ногу: схватили опасную банду
Угрожали утюгом и прострелили ногу: схватили опасную банду
Была камнем и кувалдой: женщина расправилась с матерью
Была камнем и кувалдой: женщина расправилась с матерью
Видео
Все видео
В столичном "Ашане" произошел пожар - показали видео
В столичном "Ашане" произошел пожар - показали видео
Насильник 12-летней школьницы снял свое преступление
Насильник 12-летней школьницы снял свое преступление
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Киевляне устроили массовую потасовку с полицейскими
Киевляне устроили массовую потасовку с полицейскими
Изнасилование 12-летней школьницы: в полиции рассказали подробности
Изнасилование 12-летней школьницы: в полиции рассказали подробности
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4473
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1593
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30699
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 225
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
суббота, 14 сентября 2019 11:03

Мужчину нашли мертвым посреди улицы
6

  Комментировать

На ул. Зодчих в Святошинском районе Киева прохожие нашли мертвого мужчину
Фото: espreso.tv
На ул. Зодчих в Святошинском районе Киева прохожие нашли мертвого мужчину
На ул. Зодчих в Святошинском районе Киева прохожие нашли мертвого мужчину
На ул. Зодчих в Святошинском районе Киева прохожие нашли мертвого мужчину
На ул. Зодчих в Святошинском районе Киева прохожие нашли мертвого мужчину

Вечером 13 сентября на ул. Зодчих в Святошинском районе Киева прохожие нашли мертвого мужчину.

Предварительно, компания неустановленных лиц распивала алкогольные напитки. Возник конфликт. Через некоторое время на месте попойки остался лежать один из присутствующих на "вечеринке". Он был без сознания, сообщает Эспрессо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве на кладбище нашли обгоревший труп в петле

Местные жители вызвали "скорую", однако врачи лишь констатировали смерть пострадавшего.

Причина смерти пока неизвестна. Все обстоятельства устанавливают полицейские.

В Киеве на ул. Анны Ахматовой обнаружили мужчину в луже крови. В 15 м от тела была огромная лужа крови и сумка с личными вещами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчину нашли мертвым посреди улицы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
сентября

Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения

Самое читаемое
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 13 Просмотров: 35543
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 34139
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 7 Просмотров: 26919
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
 Просмотров: 26912
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого
Насильника 12-летней школьницы бросили за решетку: имя и фото подозреваемого 1 Просмотров: 15219
Происшествия
Участвовал в тренировке: подробности гибели сотрудника СБУ
Участвовал в тренировке: подробности гибели сотрудника СБУ Просмотров: 234
Арестовали администратора сгоревшего отеля
Арестовали администратора сгоревшего отеля Просмотров: 171
В Киеве иностранец зарезал бывшую жену
В Киеве иностранец зарезал бывшую жену
5
 Просмотров: 783
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
6
 Просмотров: 2367
Полицейские отвезли на кладбище и избили задержанного
Полицейские отвезли на кладбище и избили задержанного Просмотров: 711
Больше всего комментируют
13
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
7
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
6
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
2
Первобытные люди резали животных миниатюрными лезвиями
2
"Было стыдно за свое счастье" - Зеленский рассказал, почему пошел в политику
Голосов: 836
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua