Мужчину нашли мертвым посреди улицы

Фото: espreso.tv

Вечером 13 сентября на ул. Зодчих в Святошинском районе Киева прохожие нашли мертвого мужчину.

Предварительно, компания неустановленных лиц распивала алкогольные напитки. Возник конфликт. Через некоторое время на месте попойки остался лежать один из присутствующих на "вечеринке". Он был без сознания, сообщает Эспрессо.

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Местные жители вызвали "скорую", однако врачи лишь констатировали смерть пострадавшего.

Причина смерти пока неизвестна. Все обстоятельства устанавливают полицейские.

В Киеве на ул. Анны Ахматовой обнаружили мужчину в луже крови. В 15 м от тела была огромная лужа крови и сумка с личными вещами.