Мужчину, который зарубил 35-летнюю сожительницу, нашли мертвым

На Буковине мужчина зарубил бывшую сожительницу. Через неделю его нашли в петле. Фото: acc.cv.ua

36-летнего Василия из села Тисовец Черновицкой области, который зарубил бывшую сожительницу 35-летнюю Людмилу, нашли мертвым.

Он повесился в лесополосе возле села. Тело обнаружили 29 мая, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего не было", - говорят в полиции.

Смерть мужчины расследуют по статье умышленное убийство с пометкой "самоубийство".

Вечером 22 мая в селе Тисовец Черновицкого района в частном доме обнаружили без сознания хозяйку дома с травмой головы. Во время оказания медицинской помощи потерпевшая скончалась. У нее была открытая черепно-мозговая травма. Сожитель женщины, который подозревался в преступлении, скрылся с места происшествия. Его разыскивали в течение недели.