 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 531
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 603
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2925
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1287
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 801
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1935
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1656
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5635
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 954
Фото
Все фото
3
4
3
8
4
Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле
Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле
В ДТП под Киевом погибла семья
В ДТП под Киевом погибла семья
Стоял в коридоре: женщина нашла мертвым 22-летнего сына (18+)
Стоял в коридоре: женщина нашла мертвым 22-летнего сына (18+)
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
ДТП с участием президентского кортежа: появилось видео
ДТП с участием президентского кортежа: появилось видео
Видео
Все видео
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
Поймали судью, которая незаконно отбирала у людей квартиры
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Оползень на пляже: спасатели нашли инвентарь и одежду
Оползень на пляже: спасатели нашли инвентарь и одежду
Столкнулись 4 автомобиля: 6 человек в больнице
Столкнулись 4 автомобиля: 6 человек в больнице
В столице автохамка устроила истерику активистам: показали видео
В столице автохамка устроила истерику активистам: показали видео
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 531
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1611
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 801
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 567
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2556
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 702
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 10:30

Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле
3

  Комментировать

Киевлянин Вадим Онищенко исчез 11 июля. Планировал ехать на Atlas Weekend
Фото: kiev.informator.ua
В столичной многоэтажке нашли повешенным 20-летнего мужчину. Предварительно - это Вадим Онищенко, который исчез 11 июля
В столичной многоэтажке нашли повешенным 20-летнего мужчину. Предварительно - это Вадим Онищенко, который исчез 11 июля

Вечером 15 июня в Печерском районе Киева в многоэтажке на ул. Институтская, 18а обнаружили труп мужчины в петле.

Тело висело между 24 и 25 этажами несколько дней, прежде чем его обнаружили. По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Личность погибшего установлена ​​- ему было 20 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Понес молоко и исчез: 13-летний парень не вернулся домой

Умершим оказался Вадим Онищенко. Мужчину объявили в розыск, после того, как он сказал родителям, что идет на фестиваль Atlas Weekend, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.

Вадим Онищенко на связь в последний раз выходил 11 июля около восьми вечера. Как сообщили знакомые, в четверг он был на Крещатике и планировал ехать на Atlas Weekend.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Дети на берегу реки нашли клад

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 41578
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 40479
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 19864
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 3 Просмотров: 17802
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
Под Киевом маршрутка догнала легковушку: много погибших и раненых
8
 Просмотров: 12342
Происшествия
Женщина родила ребенка на улице и ушла
Женщина родила ребенка на улице и ушла Просмотров: 63
 Снял наручники и выхватил пистолет: в отделении полиции застрелился подозреваемый в покушении на убийство
 Снял наручники и выхватил пистолет: в отделении полиции застрелился подозреваемый в покушении на убийство Просмотров: 513
Задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови
Задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови Просмотров: 1044
На взятке задержали столичную чиновницу
На взятке задержали столичную чиновницу Просмотров: 747
Обустроил ловушки для воров: мужчина рассказал о боеприпасах, которые убили детей
Обустроил ловушки для воров: мужчина рассказал о боеприпасах, которые убили детей Просмотров: 945
Больше всего комментируют
12
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
7
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
6
Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов
3
"Ему нужна капитуляция" - Турчинов предупредил Зеленского касательно Путина
3
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
Голосов: 1148
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua