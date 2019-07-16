Мужчину, который исчез на Atlas Weekend, нашли в петле

Фото: kiev.informator.ua

Вечером 15 июня в Печерском районе Киева в многоэтажке на ул. Институтская, 18а обнаружили труп мужчины в петле.

Тело висело между 24 и 25 этажами несколько дней, прежде чем его обнаружили. По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Личность погибшего установлена ​​- ему было 20 лет.

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Умершим оказался Вадим Онищенко. Мужчину объявили в розыск, после того, как он сказал родителям, что идет на фестиваль Atlas Weekend, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности инцидента устанавливаются.

Вадим Онищенко на связь в последний раз выходил 11 июля около восьми вечера. Как сообщили знакомые, в четверг он был на Крещатике и планировал ехать на Atlas Weekend.