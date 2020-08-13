Мужчину, исчезнувшего после прыжка с моста, нашли мертвым

Мужчину, прыгнувшего с Северного моста в парке Дружбы народов в Киеве, нашли мертвым на 4-й день поисков. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Мужчину, который прыгнул с Северного моста в парке Дружбы народов в Киеве и исчез, нашли мертвым.

Тело нашли на 4-й день поисков. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

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Родные до последнего надеялись, что он жив. И возможно, в шоковом состоянии от удара о воду выплыл на берег и потерял память. Однако чуда не произошло.

"К сожалению, парень найден мертвым. Спасибо всем за помощь в поисках", - говорится в сообщении.

9 августа, около 17:00, мужчина прыгнул с Северного моста на пляже Черторой в парке Дружбы народов, и никто его больше не видел. Окружающую территорию тщательно обыскивали полицейские и водолазы. Поиски тогда не дали результатов.