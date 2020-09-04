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пятница, 04 сентября 2020 17:11

Мужчину, исчезнувшего по дороге на отдых, нашли мертвым
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На территории Богодуховского района Харьковской области нашли мертвым 45-летнего Юрия Яцика, который исчез более 3 недели назад вместе с авто
Фото: hk.npu.gov.ua
На территории Богодуховского района Харьковской области нашли мертвым 45-летнего Юрия Яцика, который исчез более 3 недели назад вместе с авто
На территории Богодуховского района Харьковской области нашли мертвым 45-летнего Юрия Яцика, который исчез более 3 недели назад вместе с авто
На территории Богодуховского района Харьковской области нашли мертвым 45-летнего Юрия Яцика, который исчез более 3 недели назад вместе с авто
На территории Богодуховского района Харьковской области нашли мертвым 45-летнего Юрия Яцика, который исчез более 3 недели назад вместе с авто

4 августа в лесу на территории Богодуховского района Харьковской области нашли мертвым 45-летнего Юрия Яцыка, который поехал отдыхать более 3 недель назад и не вернулся домой.

Тело мужчины обнаружили в собственном автомобиле, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"К его поискам привлекли силы полиции, Национальной гвардии, спасателей. Также подключились родственники без вести пропавшего, местное население и волонтеры. Сегодня участковый офицер Краснокутского отделения полиции обнаружил автомобиль ВАЗ "Нива", в котором находилось тело разыскиваемого человека", - говорится в сообщении.

Для установления причины смерти тело харьковчанина направлено в морг.

Юрий Яцык исчез 14 августа. В тот день уехал из дома на отдых за город на собственном автомобиле ВАЗ "Нива" белого цвета и не вернулся.

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04
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