Мужчину, исчезнувшего по дороге на отдых, нашли мертвым

Фото: hk.npu.gov.ua

4 августа в лесу на территории Богодуховского района Харьковской области нашли мертвым 45-летнего Юрия Яцыка, который поехал отдыхать более 3 недель назад и не вернулся домой.

Тело мужчины обнаружили в собственном автомобиле, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"К его поискам привлекли силы полиции, Национальной гвардии, спасателей. Также подключились родственники без вести пропавшего, местное население и волонтеры. Сегодня участковый офицер Краснокутского отделения полиции обнаружил автомобиль ВАЗ "Нива", в котором находилось тело разыскиваемого человека", - говорится в сообщении.

Для установления причины смерти тело харьковчанина направлено в морг.

Юрий Яцык исчез 14 августа. В тот день уехал из дома на отдых за город на собственном автомобиле ВАЗ "Нива" белого цвета и не вернулся.