Мужчину и женщину нашли мертвыми в доме

Фото: km.dsns.gov.ua

В селе Добрин Изяславского района Хмельницкой области во время пожара в доме погибли 49-летний мужчина и 48-летняя женщина.

Вспыхнуло 7 января около 7:40, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Пожар площадью 76 кв.м. локализован в 8:17, ликвидирован - в 08:24. Во время ликвидации пожара пожарные обнаружили тела мужчины и женщины", - рассказали спасатели.

Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

В г. Береговое и с. Андреевка Ужгородского района на Закарпатье в 2 пожарах погибли люди. В первом случае погибла 85-летняя женщина, которая проживала одна. Ее тело обнаружили спасатели во время ликвидации пожара. Во втором случае - 41-летний мужчина. Его тело обнаружили во время разбора конструкций.