Мужчине посреди улицы прострелили ногу

Фото: facebook.com/mykolaivpolice

В Николаеве на перекрестке ул. Соборной и просп. Центрального ночью 28 февраля подстрелили мужчину.

Пострадавшего с ранением бедра госпитализировали. Подозреваемых задержали, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Полицейские обнаружили пострадавшего с ранением бедра и вызвали ему скорую помощь. Сам мужчина находился в шоковом состоянии. Он пояснил, что несколько неизвестных мужчин выстрелили ему в бедро и ушли в неизвестном направлении. Через некоторое время, на пересечении улиц Большая Морская и Инженерная, ТОРовцы обратили внимание на группу лиц, которые подпадали по ориентировке и на которых, чуть позже, указал заявитель", - рассказали в полиции.

Всех подозреваемых задержали и передали следователям для установления обстоятельств дела.

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