Мужчине не продали хлеб, потому что пришел "не в той маске"

Мужчине не продали хлеб, потому что он был не в такой маске Фото: [email protected]_0532

В Полтаве в одном из магазинов разгорелся скандал. Мужчине не продали хлеб, потому что он был не в такой маске.

Продавщица обслуживать мужчину отказалась, мол, его защитное средство ненадлежащего качества, пишет "Сегодня". В ответ оскорбленный покупатель не смолчал, а вызвал полицию и начал снимать все на видео.

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"Заехал купить хлеб, пришлось вызвать полицию, потому что у нас есть вот "эксперты", такие умные - отказываются продавать буханку хлеба", - возмущался мужчина.

Оскорбленный клиент назвал работников магазина "экспертами" в масках.

На Прикарпатье врача 33-летнюю Викторию Махнич затравили за ношение маски. Женщина работает в селе Верховина и одевает средство защиты в церковь и на прием с пациентами. У Виктории около 2 тыс. пациентов. Сельские жители не хотят верить в существование вируса.