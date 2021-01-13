Сельского врача травят за ношение маски

Сельские жители не хотят верить в существование вируса Фото: wn.if.ua

На Прикарпатье 33-летнего врача Викторию Махнич затравили за ношение маски. Женщина работает в селе Верховина и одевает средство защиты в церковь и на прием с пациентами.

Сейчас у Виктории около двух тысяч пациентов. Сельские жители не хотят верить в существование вируса, говорится в сюжете "Вікна".

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"Очень часто не хватает ни времени, ни сил. Мы работаем даже в выходные", - рассказала врач.

С самого начала эпидемии Виктория выезжает к пациентам, больным коронавирусом. Средства индивидуальной защиты одевает уже перед входом к больным, а не на улице. Говорит, что в деревне не понимают этого и смеются над защитой.

"Однажды ехали брать у человека мазок на ПЦР-тест, были полностью одеты в защитные костюмы, то соседи нас чуть ли не избили", - отметила Виктория.

Она добавила, что является единственной, кто ходит в маске и в церковь.

"В храм Божий в маске, Бог нас спасает от всего, спасет и от этого. Не надо у храма маски!" - заявила одна из крестьянок.

В это же время в церкви местные жители по очереди целуют икону и крест.

В Киеве в трамвае произошел инцидент. Мужчина отказался надевать защитную маску и устроил скандал. В результате движение трамваев было приостановлено на время.