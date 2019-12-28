Мужчина жестоко убил своего 4-летнего сына

Под Киевом мужчина до смерти избил 4-летнего сына. Фото: Нацполиция

В селе Великая Ольшанка Киевской области мужчина избил до смерти своего 4-летнего сына.

Едва живого мальчика обнаружил прохожий посреди улицы и вызвал "скорую", сообщает отдел коммуникации Нацполиции в области.

"Малолетнего мальчика в тяжелом состоянии с многочисленными травмами тела в виде перелома правой руки, левой ноги, перелома ребер, перелома костей черепа был доставлен в реанимационное отделение. Однако медикам не удалось спасти ему жизнь и от полученных травм 4-летний ребенок умер", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали по подозрению в нанесении смертельных побоев мальчику его 44-летнего отца. Во время обыска по месту жительства мужчины были обнаружены одежда и обувь со следами бурого цвета, похожими на кровь.

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"Он объяснить работникам полиции ничего не смог. Утверждает, что ничего не помнит, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания злоумышленника составило 1, 57 промилле", - сообщает полиция.

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