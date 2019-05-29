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среда, 29 мая 2019 02:50

Мужчина жестоко расправился с бывшей однокурсницей

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Чугуевский городской суд Харьковской области взял под стражу без права внесения залога 53-летнего жителя Изюма.

Мужчину подозревают в убийстве 51-летней харьковчанки, сообщили в местной прокуратуре.

Тело женщины в синяках случайно обнаружили у забора одной из баз отдыха. Оно было прикидано камнями. Вероятного убийцу задержали.

Как выяснилось, убийца и жертва - бывшие одногруппники. На базу приехали на встречу однокурсников одного из высших учебных заведений Харьковщины.

Позже они вдвоем продолжили праздновать встречу в беседке возле базы отдыха. Между ними возник конфликт. Злоумышленник набросился на бывшую одногруппницу с кулаками. Бил ее по голове и лицу. Потом схватил за шею и задушил.

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Чтобы скрыть преступление, убийца решил спрятать тело, оттащил его к забору и закидал камнями.

Досудебное расследование продолжается. Убийце грозит до 15 лет тюрьмы.

Киево-Святошинский районный суд Киевской области объявил приговор убийце львовянина Тараса Познякова. Дмитрия Голуба признали виновным в этом преступлении и посадили пожизненно.

Суд обвинил убийцу в разбое, незаконном хранении огнестрельного оружия, завладении автомобилем и убийстве.

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