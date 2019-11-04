Мужчина жестоко избил бездомного

В Ирпене во дворе жилого дома на улице Антонова пьяный мужчина избил железной дубинкой бездомного. А потом выстрелил в него из пистолета.
Женщина-очевидец инцидента сняла с окна все, что происходило, сообщает "Киев Оперативный".
Она попыталась успокоить хулигана, но он ее проигнорировал и продолжил непрерывно бить бездомного.
Пострадавший чудом остался жив, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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Ранее, в ночном клубе Киева сотрудник до смерти избил посетителя.
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