Мужчина жестоко избил бездомного

Бездомного били и стреляли в голову. Фото: Киев.Оперативный

В Ирпене во дворе жилого дома на улице Антонова пьяный мужчина избил железной дубинкой бездомного. А потом выстрелил в него из пистолета.

Женщина-очевидец инцидента сняла с окна все, что происходило, сообщает "Киев Оперативный".

Она попыталась успокоить хулигана, но он ее проигнорировал и продолжил непрерывно бить бездомного.

Пострадавший чудом остался жив, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Ранее, в ночном клубе Киева сотрудник до смерти избил посетителя.