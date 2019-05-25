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суббота, 25 мая 2019 18:10

Мужчина заживо сгорел в автомобиле

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Мужчина заживо сгорел в автомобиле
На Харьковщине в сгоревшей машине нашли труп владельца. Фото - Depo.ua

В селе Грушевка Купянского района на Харьковщине в сгоревшей машине нашли труп.

Пожар произошел на территории частного домовладения по ул. Вишневой, сообщили в Харьковской ОГА.

"Во дворе горел автомобиль ВАЗ-2109. В салоне транспортного средства силовики обнаружили тело 35-летнего мужчины", - сказано в сообщении.

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Также в обладминистрации отмечают, что пожарные на место не выезжали. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Недалеко от села Вишневая Балаклейский района Харьковской области вспыхнул легковой автомобиль. В его салоне нашли тело 80-летнего владельца.

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