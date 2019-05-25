Мужчина заживо сгорел в автомобиле

В селе Грушевка Купянского района на Харьковщине в сгоревшей машине нашли труп.
Пожар произошел на территории частного домовладения по ул. Вишневой, сообщили в Харьковской ОГА.
"Во дворе горел автомобиль ВАЗ-2109. В салоне транспортного средства силовики обнаружили тело 35-летнего мужчины", - сказано в сообщении.
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Также в обладминистрации отмечают, что пожарные на место не выезжали. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Недалеко от села Вишневая Балаклейский района Харьковской области вспыхнул легковой автомобиль. В его салоне нашли тело 80-летнего владельца.
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