Мужчина застрелил мать и заперся в доме

В Вышгородском районе Киевской области 57-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья мать и закрылся в доме.

О преступлении сообщила знакомая мужчины, но не могла назвать точный адрес. Злоумышленника вычислили по учетному оружию, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua На Киевщине 57-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья мать и закрылся в доме

"Когда работники полиции подъехали на место происшествия, хозяин отказался выходить из дома и выкрикивал угрозы. Полицейские пытались утихомирить разъяренного мужчину, вели с ним переговоры. Однако тот ни на какие компромиссы не соглашался, а только угрожал применить огнестрельное оружие против правоохранителей. Чтобы не допустить трагических последствий, на место происшествия прибыли бойцы КОРДа. Вооруженный преступник во время длительных переговоров потерял бдительность - и полицейским удалось зайти в дом. Там они обнаружили тело женщины с огнестрельным ранением", - сказано в сообщении.

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57-летнего стрелка задержали и изъяли оружие, разрешение на которое истекло несколько дней назад.

Автор: kv.npu.gov.ua Мужчину задержали после длительных переговоров. В доме полицейские нашли оружие и труп женщины

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты, устанавливают все обстоятельства трагедии.

В селе Завалье Каменец-Подольского района Хмельницкой области 40-летний мужчина застрелил тестя и тещу. Ранил 8-летнюю дочь и пытался покончить с собой.