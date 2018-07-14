Мужчина зарубил знакомого и напал на женщину

В Чернигове задержали убийцу. Фото: "Информатор"

13 июля вечером в Чернигове пьяный местный житель зарубил топором своего приятеля и ранил знакомую женщину.

"Раньше не судимый местный житель, в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир по проспекту Мира нанес потерпевшему множественные удары топором в область шеи и головы, от которых последний скончался на месте", - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

После расправы над мужчиной, злоумышленник решил напасть на женщину, которая на тот момент находилась в квартире. Она получила многочисленные ушибы топором в область головы, но не погибла.

Женщине своевременно оказана медицинская помощь.

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Злоумышленника задержали, ему предъявили подозрение в умышленном убийстве, а также в законченном покушении на умышленное убийство.

"В настоящее время готовится ходатайство о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается", - заверили в прокуратуре.

Мужчине грозит наказание в виде лишения сроком до 15 лет. Мотивы и обстоятельства преступления, а также то, как люди оказались в квартире, в сообщении не уточнили.

Вечером 27 июня в селе Давыдовка у Симферополя зарезали семью крымских татар. Убили мать и 8-летнего сына. Женщина скончалась на месте, ребенка отвезли в больницу, но не смогли спасти. Еще двое детей остались без матери.