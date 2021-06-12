Мужчина залез в петлю после ссоры с женой - СМИ

В Днепре мужчина повесился в подъезде на электрическом проводе. Фото: dp.informator.ua

В Днепре на бульв. Славы мужчина повесился в подъезде жилого дома.

Трагедия произошла 11 июня. Накануне мужчина якобы поссорился с женой. Об этом пишет Информатор со ссылкой на собственные источники.

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"Мужчина повесился между этажами на электрическом проводе. Тело нашли около 23: 00. Накануне умерший поссорился с женой", - говорится в сообщении.

Официальной информации о происшествии на данный момент нет.

В Рени Одесской области покончил с собой 58-летний Юрий Бевз. Работал водителем городского головы Игоря Плехова. Мужчину нашли в петле в собственном доме.