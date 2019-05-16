Мужчина захватил чердак многоэтажки и "сделал" там 8 квартир

Мужчина самовольно захватил чердак многоэтажки в Голосеевском районе Киева, чем нанес ущерб интересам других жителей дома. Об этом пишет пресс-служба местной прокуратуры.

Автор: Прокуратура Киева Самоправець переоборудовал чердак на мансардный этаж дома, расположенного по ул. Паньковской.

"Досудебным расследованием установлено, что мужчина на основании поддельных документов зарегистрировал 8 несуществующих квартир, которые якобы образовались в результате переоборудования чердака на мансардный этаж дома, расположенного по ул. Паньковской в ​​г.. Киеве, с целью дальнейшего собственного обогащения. Подделав распоряжение Голосеевской РГА, молодой человек узаконил право распоряжения и пользования указанным имуществом и зарегистрировал за собой право собственности на все "новообразованные" квартиры", - говорится в сообщении.

Не имея разрешительной документации, в дальнейшем злоумышленник начал самовольно переоборудовать чердак в квартиры. Хотел получить денежную выгоду за их реализацию.

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Правоохранители сообщили мужу о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 356, ч. 4 ст. 358 УК Украины (самоуправство и использование поддельных документов). На незаконно отчужденное имущество наложили арест. Досудебное расследование продолжается.

Автор: Прокуратура Киева Мужчина успел зарегистрировать 8 несуществующих квартир на чердаке.

На вторичном рынке Киева подешевело жилье. В частности, цены снизились на старые "хрущевки" и "гостинки".