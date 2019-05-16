Мужчина захватил чердак многоэтажки и "сделал" там 8 квартир

 
Ексклюзивы
1/5
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 35455
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 900
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1305
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2061
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 756
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 324
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6265
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7317
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1827
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Просмотров: 279
Фото
Все фото
4
3
3
4
6
В частном доме обнаружили авиационное вооружение - хотели продать странам Африки
В частном доме обнаружили авиационное вооружение - хотели продать странам Африки
500 рыбаков на лодках перекрыли Дунай
500 рыбаков на лодках перекрыли Дунай
Пытки и побои вместо лечения: прикрыли &quot;реабилитационный центр&quot;
Пытки и побои вместо лечения: прикрыли "реабилитационный центр"
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
В столичном аэропорту нашли наркотики на $1 млн
В столичном аэропорту нашли наркотики на $1 млн
Видео
Все видео
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
В многоэтажке произошел смертельный пожар
В многоэтажке произошел смертельный пожар
На Полтавщине дерзко ограбили банк - видео с камеры наблюдения
На Полтавщине дерзко ограбили банк - видео с камеры наблюдения
Одного водителя раздавило, другой сломал шею: страшное ДТП под Киевом
Одного водителя раздавило, другой сломал шею: страшное ДТП под Киевом
"Найти и сжечь мерс": мажор избил водителя маршрутки, размахивая пистолетом
"Найти и сжечь мерс": мажор избил водителя маршрутки, размахивая пистолетом
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 279
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 522
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1656
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9297
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1314
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 108
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
четверг, 16 мая 2019 18:08

Мужчина захватил чердак многоэтажки и "сделал" там 8 квартир

  Комментировать

Мужчина самовольно захватил чердак многоэтажки в Голосеевском районе Киева, чем нанес ущерб интересам других жителей дома. Об этом пишет пресс-служба местной прокуратуры.

Автор: Прокуратура Киева
  Самоправець переоборудовал чердак на мансардный этаж дома, расположенного по ул. Паньковской.
Самоправець переоборудовал чердак на мансардный этаж дома, расположенного по ул. Паньковской.

"Досудебным расследованием установлено, что мужчина на основании поддельных документов зарегистрировал 8 несуществующих квартир, которые якобы образовались в результате переоборудования чердака на мансардный этаж дома, расположенного по ул. Паньковской в ​​г.. Киеве, с целью дальнейшего собственного обогащения. Подделав распоряжение Голосеевской РГА, молодой человек узаконил право распоряжения и пользования указанным имуществом и зарегистрировал за собой право собственности на все "новообразованные" квартиры", - говорится в сообщении.

Не имея разрешительной документации, в дальнейшем злоумышленник начал самовольно переоборудовать чердак в квартиры. Хотел получить денежную выгоду за их реализацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Красота какая!" - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол

Правоохранители сообщили мужу о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 356, ч. 4 ст. 358 УК Украины (самоуправство и использование поддельных документов). На незаконно отчужденное имущество наложили арест. Досудебное расследование продолжается.

Автор: Прокуратура Киева
  Мужчина успел зарегистрировать 8 несуществующих квартир на чердаке.
Мужчина успел зарегистрировать 8 несуществующих квартир на чердаке.
На вторичном рынке Киева подешевело жилье. В частности, цены снизились на старые "хрущевки" и "гостинки".
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина захватил чердак многоэтажки и "сделал" там 8 квартир». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
мая

Епископы УГКЦ начали голодовку

В Украине уничтожили 30% виноградников

В России умер политзаключенный-украинец

Украинцев расстреляли за поздравления "Христос воскрес"

Казаки с татарами разбили поляков

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 58169
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 40054
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 35446
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 31852
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 26604
Происшествия
В частном доме обнаружили авиационное вооружение - хотели продать странам Африки
В частном доме обнаружили авиационное вооружение - хотели продать странам Африки
4
Арестовали мужчину, который расстрелял супругов фермеров с 2 ружев
Арестовали мужчину, который расстрелял супругов фермеров с 2 ружев
5
 Просмотров: 468
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
 Просмотров: 360
500 рыбаков на лодках перекрыли Дунай
500 рыбаков на лодках перекрыли Дунай
3
 Просмотров: 351
В деле Зайцевой-Дронова произошел новый поворот
В деле Зайцевой-Дронова произошел новый поворот Просмотров: 918
Больше всего комментируют
8
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
4
Инаугурация Зеленского: Парубий назвал решающую дату
4
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 457
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua