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суббота, 14 сентября 2019 20:42

Мужчина задушил родного брата

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Мужчина задушил родного брата
Конфликт между братьями произошел во время распития алкоголя. Фото: Нацполиция

Столичные правоохранители задержали 27-летнего мужчину, который убил родного брата.

Трагедия произошла 5 сентября, в одной из многоэтажек Оболонского района столицы на улице Ивашкевича. Правоохранителей на место вызвала женщина - мать убитого, которая нашла его на балконе квартиры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

"Правоохранители установили, что в этой квартире двое родных братьев распивали алкогольные напитки. Во время застолья между ними возник спор, поэтому, когда младший брат уснул, старший взял ремень от швейной машинки и задушил им родственника. После этого тело потерпевшего он вытащил на балкон и оставил дом ", - говорится в сообщении.

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14 сентября правоохранителям удалось задержать убийцу.

"После комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленник - 1982 года рождения, нигде не работает и злоупотребляет спиртным. В совершении он признался и рассказал, что "орудие" преступления - ремень - выбросил в мусоропровод", - рассказали правоохранители.

Уголовное производство открыто по статье "Умышленное убийство", мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В Киеве мужчина убил свою бывшую 23-летнюю жену. Напал на нее в подъезде дома, где жила с родителями. От полученных травм женщина скончалась до приезда "скорой".

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