Мужчина задушил 3-летнего сына и выбросил тело

В Глухове Шосткинского района Сумской области 50-летний Сергей Белый задушил сына 3-летнего Алексея. Тело выбросил в лесополосе.

Мальчика мертвым нашли под утро 16 сентября, сообщили Gazeta.ua источники в полиции.

Автор: su.npu.gov.ua На Сумщине 50-летний Сергей Белый задушил сына 3-летнего Алексея

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Накануне мужчина забрал сына из детского сада, но домой они не вернулись. Их объявили в розыск.

Автор: su.npu.gov.ua Тело 3-летнего Алексея нашли в лесополосе. Накануне отец забрал его из детского сада, но домой они не вернулись

Подозреваемого задержали. Мотивы и обстоятельства преступления устанавливают полицейские. Открыли уголовное производство.

В городе Курахово Донецкой области отец зарезал 3-летнюю дочь - несколько раз ударил ножом в живот и шею. О страшной трагедии полицейским сообщила мать. Когда это произошло, женщины не было дома