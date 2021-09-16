Мужчина задушил 3-летнего сына и выбросил тело

В Глухове Шосткинского района Сумской области 50-летний Сергей Белый задушил сына 3-летнего Алексея. Тело выбросил в лесополосе.
Мальчика мертвым нашли под утро 16 сентября, сообщили Gazeta.ua источники в полиции.
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Накануне мужчина забрал сына из детского сада, но домой они не вернулись. Их объявили в розыск.
Подозреваемого задержали. Мотивы и обстоятельства преступления устанавливают полицейские. Открыли уголовное производство.
В городе Курахово Донецкой области отец зарезал 3-летнюю дочь - несколько раз ударил ножом в живот и шею.
О страшной трагедии полицейским сообщила мать. Когда это произошло, женщины не было дома
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