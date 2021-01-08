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пятница, 08 января 2021 12:06

Мужчина забил стулом 9-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Их мать в больнице

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В Тячеве на Закарпатье во время празднования Рождества в гостинично-ресторанном комплексе "Оксана" мужчина до смерти избил стулом 9-летнюю девочку и мальчика, 2 года.

Их мать с травмами в больнице. Соответствующую информацию обнародовал в Facebook пользователь Жека Кирпичников.

"Произошло это 6 января г. Тячев примерно 23:00. Это создание избило двух детей и женщину. Женщина в больнице, а детки умерли", - сказано в сообщении.

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В сети пишут, что мужчину зовут Василий Цех, он с Буштина. В профиле Facebook указано, что без пары, однако знакомые отмечают, что убил он свою жену и своих детей. Поэтому вероятно, был ее сожителем.

Автор: facebook.com/Жека Кірпічніков
  На Закарпатье Василий Цех забил до смерти 9-летнюю дочь и 2-летнего сына. А их мать - искалечил
На Закарпатье Василий Цех забил до смерти 9-летнюю дочь и 2-летнего сына. А их мать - искалечил

Подозреваемого задержали, суд будет избирать ему меру пресечения. Однако полиция о случае до сих пор ничего не сообщила.

Родные готовятся к похоронам детей. Их мать о смерти пока не знает.

Автор: facebook.com/Жека Кірпічніков
  Родные готовятся к похоронам детей. Их мать о смерти пока не знает
Родные готовятся к похоронам детей. Их мать о смерти пока не знает

3-летний Андрюша, которого мать выбросила из окна 8-го этажа в Киеве, находится в реанимации Охмадета. Сегодня, 8 января, мальчика должны перевести в обычную палату.

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08
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