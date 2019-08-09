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пятница, 09 августа 2019 13:54

Мужчина забил 28-летнюю жену, а себе разнес голову из ружья
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В Житомирской области 32-летний мужчина забил до смерти 28-летнюю жену. Сам застрелился
Фото: zt.npu.gov.ua
В Житомирской области 32-летний мужчина забил до смерти 28-летнюю жену. Сам застрелился
В Житомирской области 32-летний мужчина забил до смерти 28-летнюю жену. Сам застрелился
В Житомирской области 32-летний мужчина забил до смерти 28-летнюю жену. Сам застрелился

В Коростене Житомирской области на берегу реки мужчина нашел мертвым своего 32-летнего сына. Он совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья.

Впоследствии в доме погибшего нашли убитой его 28-летнюю жену, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Одна из версий развития событий, которая сейчас проверяется: между супругами в ночь на 8 августа возник спор. Мужчина нанес жене тяжкие телесные повреждения, которые привели к смерти. Впоследствии он пытался скрыть содеянное, а когда понял, что это невозможно, совершил самоубийство", - сказано в сообщении.

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Супруги воспитывали двух сыновей, сейчас дети находятся под опекой родных. По собранным сведениям, семья не была кризисной и имела средний достаток.

Тела мужчины и женщины отправили на экспертизу. Продолжается установление всех обстоятельств.

В Житомире мужчина избил до смерти жену, а когда дом начала штурмовать полиция, ударил ножом в живот и себя. Перед тем в браке супруги прожили 30 лет.

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Дата
09
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