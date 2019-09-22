Мужчина взял в заложницы бабушку и угрожал самоубийством

Неуравновешенный мужчина взял в заложницы бабушку. Фото: Нацполиция

В Запорожье психически неуравновешенный мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством и удерживал в квартире заложницу - собственную бабушку.

Правоохранители попытались уговорить мужчину отпустить женщину, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

После чего приняли решение брать квартиру штурмом. Бойцы спецподразделения управления "КОРД" вошли в квартиру, а в это время спасатели с помощью лестницы забрались на балкон и освободили женщину. Ей оказали первую медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это шутки такие у него": рассказали о мужчине, который взял заложниц в Одессе

Злоумышленника задержали и доставили в больницу. Решается вопрос о его лечении в психиатрическом медучреждении.

В Одессе злоумышленник взял в заложники сотрудниц финансового учреждения. В городе ввели спецоперацию "Гром". Заложниц удерживали в учреждении "Готивочка". Это сеть микрозаймов.