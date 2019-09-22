Мужчина взял в заложницы бабушку и угрожал самоубийством

В Запорожье психически неуравновешенный мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством и удерживал в квартире заложницу - собственную бабушку.
Правоохранители попытались уговорить мужчину отпустить женщину, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
После чего приняли решение брать квартиру штурмом. Бойцы спецподразделения управления "КОРД" вошли в квартиру, а в это время спасатели с помощью лестницы забрались на балкон и освободили женщину. Ей оказали первую медицинскую помощь.
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Злоумышленника задержали и доставили в больницу. Решается вопрос о его лечении в психиатрическом медучреждении.
В Одессе злоумышленник взял в заложники сотрудниц финансового учреждения.
В городе ввели спецоперацию "Гром". Заложниц удерживали в учреждении "Готивочка". Это сеть микрозаймов.
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