Мужчина взял в заложницы бабушку и угрожал самоубийством

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 4374
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 7551
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1980
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 423
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2916
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3366
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1404
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1260
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3267
Фото
Все фото
3
3
4
4
10
На трассе произошла смертельная авария с пожаром. Среди погибших - ребенок
На трассе произошла смертельная авария с пожаром. Среди погибших - ребенок
Стрелял, поджег дом и авто: мужчина напал на священника
Стрелял, поджег дом и авто: мужчина напал на священника
Пьяный водитель влетел в стену и стрелял в полицейского
Пьяный водитель влетел в стену и стрелял в полицейского
Пьяный водитель покалечил дочерей и жену
Пьяный водитель покалечил дочерей и жену
Горел военный госпиталь
Горел военный госпиталь
Видео
Все видео
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Водитель протаранила толпу протестующих
Водитель протаранила толпу протестующих
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
Аваков хочет взять на поруки "минера" моста Метро
Аваков хочет взять на поруки "минера" моста Метро
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 144
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5211
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5256
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31347
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 сентября 2019
Просмотров: 306
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
воскресенье, 22 сентября 2019 22:59

Мужчина взял в заложницы бабушку и угрожал самоубийством

  Комментировать
Мужчина взял в заложницы бабушку и угрожал самоубийством
Неуравновешенный мужчина взял в заложницы бабушку. Фото: Нацполиция

В Запорожье психически неуравновешенный мужчина угрожал покончить жизнь самоубийством и удерживал в квартире заложницу - собственную бабушку.

Правоохранители попытались уговорить мужчину отпустить женщину, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

После чего приняли решение брать квартиру штурмом. Бойцы спецподразделения управления "КОРД" вошли в квартиру, а в это время спасатели с помощью лестницы забрались на балкон и освободили женщину. Ей оказали первую медицинскую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это шутки такие у него": рассказали о мужчине, который взял заложниц в Одессе

Злоумышленника задержали и доставили в больницу. Решается вопрос о его лечении в психиатрическом медучреждении.

В Одессе злоумышленник взял в заложники сотрудниц финансового учреждения.

В городе ввели спецоперацию "Гром". Заложниц удерживали в учреждении "Готивочка". Это сеть микрозаймов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мужчина взял в заложницы бабушку и угрожал самоубийством». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

Роналду проиграл финал Кубка мира через приступ неизвестной болезни

За принудительный труд рабов американцев будут судить

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 109500
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 33822
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 29457
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 24183
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 4 Просмотров: 22806
Происшествия
Ужасная смерть: мужчина попал в оборудование перерабатывающего станка
Ужасная смерть: мужчина попал в оборудование перерабатывающего станка Просмотров: 2214
Таксист сбил двух курьеров Glovo
Таксист сбил двух курьеров Glovo Просмотров: 2565
Мужчина во время ссоры напал с ножом на своих друзей
Мужчина во время ссоры напал с ножом на своих друзей Просмотров: 414
Браконьеры избили работников национального парка
Браконьеры избили работников национального парка Просмотров: 459
Среди улицы нашли мертвого мужчину
Среди улицы нашли мертвого мужчину Просмотров: 540
Больше всего комментируют
7
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
4
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 626
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua