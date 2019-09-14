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суббота, 14 сентября 2019 19:04

Мужчина выпрыгнул с окна 32-этажного дома

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  Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть мужчины. Фото: Эспрессо
Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть мужчины. Фото: Эспрессо

В Шевченковском районе Киева из окна 32-этажного дома выбросился мужчина.

Трагедия произошла в субботу, 14 сентября, на улице Жилянской. Об этом сообщают ВартовиЕспресо.

Жители дома сначала услышали сильный удар, а затем обнаружили в подъезде окровавленное тело мужчины. Пока неизвестно с какого этажа он выпал. Как отмечается, от удара смяло парапет и разбило стекло подъезда.

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Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть. Обстоятельства и причины трагедии выясняют правоохранители.


В Киеве 20-летний мужчина выпрыгнул с 15-го этажа дома на улице Николаева. Сделал это на глазах у матери.

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Дата
14
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