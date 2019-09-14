Мужчина выпрыгнул с окна 32-этажного дома

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть мужчины. Фото: Эспрессо

В Шевченковском районе Киева из окна 32-этажного дома выбросился мужчина.

Трагедия произошла в субботу, 14 сентября, на улице Жилянской. Об этом сообщают ВартовиЕспресо.

Жители дома сначала услышали сильный удар, а затем обнаружили в подъезде окровавленное тело мужчины. Пока неизвестно с какого этажа он выпал. Как отмечается, от удара смяло парапет и разбило стекло подъезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина выпала из окна 13-го этажа

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть. Обстоятельства и причины трагедии выясняют правоохранители.





В Киеве 20-летний мужчина выпрыгнул с 15-го этажа дома на улице Николаева. Сделал это на глазах у матери.