Мужчина вылетел из окна вместе с обломками мебели: новые подробности взрыва в Одессе

В результате взрыва в квартире дома в пер. Хуторском, 6/3 в Одессе пострадали 5 человек. Все доставлены в медицинские учреждения.

Предварительно - в квартире взорвался бытовой газ. Следователи открыли уголовное производство. На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГСЧС и следственно-оперативная группа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Фото: od.dsns.gov.ua

Взрыв был такой силы, что владельца квартиры выбросило из окна на втором этаже вместе с обломками мебели, рассказали Gazeta.ua жильцы дома. О мужчине им известно, что ему около 45 лет. Проживал один.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Взрыв в Одессе: новые подробности и кадры разрушений

"Его выбросило из комнаты через окно. Он выпивал. Мы подозреваем, что мог оставить включенный газ. Поэтому и рвануло", - рассказала Галина, фамилию не указывает.

Местными органами власти принимаются меры по временному размещению жителей подъезда дома, где возник взрыв. Обстоятельства происшествия и ущерб устанавливаются.

Событие произошло 2 апреля около 14:39. Спасатели пожар в 15:15 локализовали и в 15:31 ликвидировали на площади 50 кв.м. В доме частично разрушены перекрытия между 2-м и 3-м этажами и частично разрушен лестничный марш. Сначала сообщалось о 4 пострадавших.