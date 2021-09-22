Мужчина возле остановки подстрелил прохожего и похитил женщину

В Полтаве возле остановки общественного транспорта по ул. Симона Петлюры 34-летний мужчина ранил 31-летнего прохожего и затащил в автомобиль 25-летнюю женщину .
Происшествие случилось 22 сентября, около 12:00. Уже через час подозреваемого задержали в Кременчуге, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Автомобиль, на котором подозреваемый скрылся с места происшествия, задержали в Кременчуге работники батальона полиции особого назначения совместно с оперативниками и следователями. В салоне, кроме правонарушителя, была женщина. Вероятно именно эту женщину он заставил сесть в авто в Полтаве", - рассказали полицейские.
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Раненому мужчине оказывается необходимая медицинская помощь.
Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как хулиганство с применением огнестрельного оружия и похищение. Подозреваемому грозит до семи лет за решеткой.
В кафе на ул. Байды Вишневецкого в Черкассах подстрелили мужчину 22 сентября. С места происшествия киллер скрылся на автомобиле Skoda.
Потерпевшего, которым оказался местный бизнесмен Михаил Козлов, доставили в городскую больницу №3, но не спасли.
Киллера ищут.
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