Мужчина возле остановки подстрелил прохожего и похитил женщину

В Полтаве возле остановки общественного транспорта по ул. Симона Петлюры 34-летний мужчина ранил 31-летнего прохожего и затащил в автомобиль 25-летнюю женщину .

Происшествие случилось 22 сентября, около 12:00. Уже через час подозреваемого задержали в Кременчуге, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: pl.npu.gov.ua В центре Полтавы возле остановки мужчина стрелял в прохожего и затащил в авто женщину. Подозреваемого и его жертву разыскали в Кременчуге

"Автомобиль, на котором подозреваемый скрылся с места происшествия, задержали в Кременчуге работники батальона полиции особого назначения совместно с оперативниками и следователями. В салоне, кроме правонарушителя, была женщина. Вероятно именно эту женщину он заставил сесть в авто в Полтаве", - рассказали полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского

Раненому мужчине оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователи открыли уголовное производство. Дело расследуют как хулиганство с применением огнестрельного оружия и похищение. Подозреваемому грозит до семи лет за решеткой.

В кафе на ул. Байды Вишневецкого в Черкассах подстрелили мужчину 22 сентября. С места происшествия киллер скрылся на автомобиле Skoda. Потерпевшего, которым оказался местный бизнесмен Михаил Козлов, доставили в городскую больницу №3, но не спасли. Киллера ищут.