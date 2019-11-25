В Нежине на Черниговщине 30-летний мужчина вонзил нож в грудь 5-летнему сыну, а потом себе.
Трагедия произошла 24 ноября. Обеих пострадавших спасают врачи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына. После этого нежинец ударил себя ножом в грудь. Тяжело раненого малыша и мужчину с ножом в груди нашла их соседка", - рассказали в полиции.
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У мальчика диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, а также ранения лица и шеи. У отца - проникающее ножевое ранение грудной клетки. Обеих прооперировали, они в реанимации.
Следователи открыли уголовное производство. Мужчину могут посадить на 8 лет. Продолжается досудебное расследование.
30-летняя женщина в Запорожье порезала ножом своих младших детей 9, 7 и 3 лет. Говорила, что видела в них дьявола, поэтому не должны жить. После того хотела лишить жизни себя - порезала вены.
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