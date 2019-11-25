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понедельник, 25 ноября 2019 12:30

Мужчина вонзил нож в грудь 5-летнему сыну, а потом себе

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Мужчина вонзил нож в грудь 5-летнему сыну, а потом себе
В Нежине 30-летний мужчина вонзил нож в грудь 5-летнему сыну, а потом себе. Обеих прооперировали. Фото - npu.gov.ua

В Нежине на Черниговщине 30-летний мужчина вонзил нож в грудь 5-летнему сыну, а потом себе.

Трагедия произошла 24 ноября. Обеих пострадавших спасают врачи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына. После этого нежинец ударил себя ножом в грудь. Тяжело раненого малыша и мужчину с ножом в груди нашла их соседка", - рассказали в полиции.

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У мальчика диагностировали проникающее ножевое ранение грудной клетки, а также ранения лица и шеи. У отца - проникающее ножевое ранение грудной клетки. Обеих прооперировали, они в реанимации.

Следователи открыли уголовное производство. Мужчину могут посадить на 8 лет. Продолжается досудебное расследование.

30-летняя женщина в Запорожье порезала ножом своих младших детей 9, 7 и 3 лет. Говорила, что видела в них дьявола, поэтому не должны жить. После того хотела лишить жизни себя - порезала вены.

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25
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