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суббота, 21 сентября 2019 20:41

Мужчина во время ссоры убил тестя и ранил бывшую жену

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Мужчина во время ссоры убил тестя и ранил бывшую жену
Мужчине грозит лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Фото: Picture

Во Львове 36-летний мужчина во время бытового конфликта нанес смертельные повреждения тестю и тяжело ранил бывшую сожительницу.

"Львовянин во время бытового конфликта нанес бывшей сожительнице, 31-летней местной жительнице, множественные колотые раны грудной клетки и спины. Пострадал и 4-летний сын женщины, у которого медики диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Также тяжелые телесные повреждения получил ее отец, 68-летний житель Львова. Его злоумышленник несколько раз ударил молотком по голове, причинив открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множественные переломы свода черепа. Мужчина скончался в больнице ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье о умышленных тяжких телесных повреждениях. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.

В Киеве мужчина убил свою бывшую 23-летнюю жену. Напал на нее в подъезде дома, где жила с родителями. От полученных травм женщина скончалась до приезда "скорой".

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