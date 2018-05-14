Мужчина влетел в торговый центр и убежал: в авто оставил жену с детьми

Фото: kiev.informator.ua

14 мая на Днепровской набережной в Киеве произошло ДТП. Мужчина на Toyota FJ врезался в пиццерию Positano в ТЦ Silver Breeze.

В авто находились его жена и двое маленьких детей, сообщает "Информатор".

Столкновение произошло около 2:20. Виновник аварии скрылся. Пострадавшие остались в машине, их госпитализировали с травмами и ушибами.

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По словам жены водителя, мужчина был пьян. Его личность установлена. Беглеца разыскивают правоохранители.

В Харькове 30-летний водитель в автомобиле Audi Q5 въехал в отделение банка. Мужчина внезапно дал газу и на полной скорости влетел в финансовое учреждение, расположенное на первом этаже торгового центра. Машина остановилась внутри помещения.