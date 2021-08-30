Мужчина в сквере зарезал женщину, которая приехала на работу

В Новоград-Волынском Житомирской области на улице нашли убитой 48-летнюю женщину. Она приехала в райцентр со Звягельского района устраиваться на работу. Работодателя ожидала в сквере, когда к ней подошел мужчина, неожиданно ударил острым предметом в шею и пошел дальше.

Автор: zt.npu.gov.ua В Новоград-Волынском Житомирской области на одной из улиц убили 48-летнюю женщину. Она приехала устраиваться на работу

Подозреваемого установили и задержали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Поскольку событие произошло средь бела дня на парковой аллее, с неочевидных мотивов, сверхважно было быстро разыскать подозреваемого. По всему было понятно, что он мог представлять потенциальную угрозу для других людей. Поэтому оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. Благодаря им буквально за несколько часов удалось установить и задержать подозреваемого", - сообщил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

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31-летнего жителя райцентра полицейские задержали во дворе дома, где он проживал. Мужчина употреблял спиртное. При нем изъяли вещественные доказательства причастности к преступлению. С потерпевшей он не был знаком, а мотивы убийства четко объяснить не может.

Автор: zt.npu.gov.ua Подозреваемого установили и задержали. Он с жертвой знаком не был, свои мотивы объяснить не может

Все обстоятельства и причины, побудившие к совершению тяжкого преступления, устанавливают. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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