Мужчина в одних трусах выпрыгнул с восьмого этажа и повис на козырьке (18+)

В Киеве в Соломенском районе мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки.
Трагедия произошла на Кудряшова, 5. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.
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"Мужчина выпрыгнул с 8 этажа и повис на козырьке магазина", - говорится в сообщении.
Причина самоубийства и было ли это самоубийство - пока неизвестно. Детали установит следствие. На месте работают полиция и медики.
В Киеве, на ул. Маршала Тимошенко, 13-А, с окна многоэтажки выпал мужчина. Предварительная версия - самоубийство. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.
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