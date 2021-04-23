Мужчина в одних трусах выпрыгнул с восьмого этажа и повис на козырьке (18+)

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В Киеве в Соломенском районе мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки.

Трагедия произошла на Кудряшова, 5. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

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"Мужчина выпрыгнул с 8 этажа и повис на козырьке магазина", - говорится в сообщении.

Причина самоубийства и было ли это самоубийство - пока неизвестно. Детали установит следствие. На месте работают полиция и медики.

В Киеве, на ул. Маршала Тимошенко, 13-А, с окна многоэтажки выпал мужчина. Предварительная версия - самоубийство. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте.