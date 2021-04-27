Мужчина в 40 лет впервые получил паспорт

40-летний Леонид никогда не имел документов, удостоверяющих личность. С детства он воспитывался в государственном детском доме, а затем учился в общеобразовательной школе-интернате для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в Херсонской области Фото: facebook.com/udmszp

В Запорожской области мужчина получил свой первый паспорт в 40 лет.

Он недавно освободился из тюрьмы и решил начать новую жизнь, сообщили в Миграционной службе Запорожской области.

40-летний Леонид никогда не имел документов, удостоверяющих личность. С детства он воспитывался в государственном детском доме, а затем учился в общеобразовательной школе-интернате для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в Херсонской области.

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"Когда Леонид обратился за помощью к миграционщикам, то имел на руках лишь справку об освобождении. Как выяснилось, он не только никогда не получал свидетельства о рождении, но и вообще в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан отсутствует актовая запись о его рождении", - объяснили в Миграционной службе.

Благодаря сотрудничеству специалистов миграционной службы и правоохранительных органов, после длительных проверок мужчину удалось документировать паспортом гражданина Украины.

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