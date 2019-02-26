Мужчина утопил сожительницу

На Киевщине 31-летний мужчина избил свою 38-летнюю сожительницу до смерти. Тело утопил. Фото - kv.npu.gov.ua

В селе Сулимовка Бориспольского района Киевской области 31-летний мужчина избил свою 38-летнюю сожительницу до смерти.

Чтобы избавиться от доказательств его причастности, привязал кирпич к туловищу, выволок и утопил тело в канаве, сообщает отдел коммуникации полиции области.

"В канаве с водой одетое женское тело с привязанным кирпичом обнаружила местная жительница, которая и сообщила об ужасной находке в полицию. Экспертизой установлено, что смерть женщины наступила от отека головного мозга, кровоизлияния, закрытой черепно-мозговой травмы", - говорится в сообщении.

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Полицейские установили, что в совершении умышленного убийства основательно подозревается ее сожитель. Задержали мужчину по месту жительства. Сначала он плакал, жалел, что женщина покончила с собой, пытался ввести в заблуждение полицейских и категорически отрицал свою причастность к совершению преступления. Потом признался работникам полиции, во время совместного распития алкоголя у них возникла ссора и он руками избил ее по голове. Когда женщина перестала дышать, мужчина привязал кирпич к туловищу, выволок и утопил тело в канаве.

Мужчину задержали. Меру пресечения ему выберет ближайшее время суд.

В поселке Казачья Лопань Дергачевского района Харьковской области мужчина избил 27-летнюю сожительницу. Она на 26-28 неделе беременности. В тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, переломами основания черепа, обеих челюстей и костей носа был доставлен в Харьковскую областную больницу.