Мужчина устроил в шалаше склад наркотиков

Фото: npu.gov.ua

В Бердичеве Житомирской области задержали 27-летнего мужчину. Выращивал и хранил коноплю в больших объемах.

Обустроил между селами Кикишевка и Маркуша специальный тайник-сушильник и построил деревянный мини-дом. Там полицейские изъяли почти 500 кг высушенных и зеленых растений конопли. Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет около 2 млн грн, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Наркоплантатора" полицейские разоблачили, проверяя информацию о подозрительном шалаше, оснащенного между двумя деревнями в районе и возможно хранение в нем наркотического сырья. Сразу сложно заметить небольшое здание неподалеку поля, поскольку она предусмотрительно была сооружена в зарослях подальше от чужих глаз. Во время проверки оперативники застали внутри 27-летнего местного жителя, и обнаружили под навесом значительные запасы сухого зелья ", - рассказала начальник Бердичевского отдела полиции Ольга Зинченко.

Как выяснилось, мужчина сам выбрал в поле себе участок, засеял коноплей и присматривал в течение лета. Запасы он делал для себя, так как имеет наркозависимость. Шалаш, куда наведывался и где обустроил сушку для растений, соорудил самостоятельно и не надеялся быть уличенным.

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"В целом из тайника были изъяты почти 500 кг высушенных и зеленых растений конопли, а также ее семян. По ценам " черного" рынка стоимость наркотического сырья составляет около 2 миллионов гривен. Кроме того, из шалаша изъяты ружье с патронами и кастет", - сообщила Ольга Зинченко.

Изъятое зелье отправили на экспертизу. Следователи открыли уголовное производство. Следствие продолжается.

Правоохранители задержали наркодельцов, которые выращивали селективные сорта зелья и изготавливали из него крупные партии наркотиков. В состав группы входило пятеро. Действовали в Киеве и Черкасской области. Зелье сеяли на арендованных землях, маскировали коноплю среди сельскохозяйственных растений. Обнаружили посевы с помощью аэроразведки. Во время обысков правоохранители изъяли наркотиков на более 3 млн грн.