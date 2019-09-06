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пятница, 06 сентября 2019 12:01

Мужчина устроил стрельбу в троллейбусе: есть пострадавшие

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Автор: Нацполиция
  Граждан, которые узнали личность подозреваемого, просят позвонить на 102
Граждан, которые узнали личность подозреваемого, просят позвонить на 102

Сегодня утром в Голосеевском районе Киева неизвестный устроил стрельбу в троллейбус маршрута №40к.

В 8:50, в транспорте поссорились пассажиры. Один из мужчин выстрелил из неустановленного оружия и скрылся, сообщает censor.net.ua.

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У двух людей ранения грудной клетки. Им оказывают медицинскую помощь. Полиция разыскивает преступника.

На АЗС "Амик" в Смелянском районе Черкасской области напали трое неизвестных в масках. Событие произошло 31 августа около полуночи. Злоумышленник произвели два выстрела, одним из которых ранили работника заправки в живот. После забрали около 25 тыс. грн и убежали.

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