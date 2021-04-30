В очереди в буфет произошел конфликт. Фото: pexels.com

Мужчина устроил стрельбу в очереди в буфет в Харькове.

Это произошло сегодня днем ​​на проспекте Архитектора Алешина в Индустриальном районе. Два человека получили ранения, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В очереди в буфет произошел конфликт. 34-летний мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону 30-летнего и 39-летнего мужчин.

Он стрелял резиновыми пулями. Пострадавших с травмами госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отдых двух компаний закончился стрельбой

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

В Киеве вооруженный мужчина стрелял в рабочих ремонтной бригады дорожного-эксплуатационного управления Печерского района. Ранен один рабочий. Инцидент произошел 21 апреля.