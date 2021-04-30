Мужчина устроил стрельбу в очереди в буфет в Харькове.
Это произошло сегодня днем на проспекте Архитектора Алешина в Индустриальном районе. Два человека получили ранения, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
В очереди в буфет произошел конфликт. 34-летний мужчина достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону 30-летнего и 39-летнего мужчин.
Он стрелял резиновыми пулями. Пострадавших с травмами госпитализировали.
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Сейчас решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
В Киеве вооруженный мужчина стрелял в рабочих ремонтной бригады дорожного-эксплуатационного управления Печерского района. Ранен один рабочий. Инцидент произошел 21 апреля.
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