Мужчина устроил стрельбу в кафе

В центре Запорожья в кафе произошла драка со стрельбой между посетителями и охранником.
В итоге - 2 человек получили огнестрельные ранения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Между посетителями и охранником произошел конфликт. И гости покинули заведение. Однако через некоторое время вернулись. Один из них несколько раз ударил охранника битой. А другой - начал стрелять в него и посетителей. Два человека получили ранения. Их забрали в больницу", - говорится в сообщении.
Все детали конфликта выясняют следователи. Открыто уголовное производство.
В одном из одесских кафе 50-летний посетитель открыл стрельбу. В больницу попали три человека.
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