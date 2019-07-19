Мужчина устроил стрельбу в кафе

В Запорожье в кафе произошла драка со стрельбой. Двое раненых. Фото - Народная Правда

В центре Запорожья в кафе произошла драка со стрельбой между посетителями и охранником.

В итоге - 2 человек получили огнестрельные ранения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между посетителями и охранником произошел конфликт. И гости покинули заведение. Однако через некоторое время вернулись. Один из них несколько раз ударил охранника битой. А другой - начал стрелять в него и посетителей. Два человека получили ранения. Их забрали в больницу", - говорится в сообщении.

Все детали конфликта выясняют следователи. Открыто уголовное производство.

В одном из одесских кафе 50-летний посетитель открыл стрельбу. В больницу попали три человека.